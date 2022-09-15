Kayseri'den kısa kısa

KAYSERİ (AA) - Kayseri Pancar Ekicileri Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Akay, sulama suyunun etkin ve israf edilmeden kullanılması gerektiğini belirtti.

Akay, yazılı açıklamasında, Türkiye'nin gelecek dönemde tarımda en önemli ihtiyaçlarından birinin sulama suyu olduğunu ifade etti.

Pek çok yerde baraj yapıldığını ancak bu barajlardaki suların, sağlıklı bir şekilde tarlalara ulaşması gerektiğini belirten Akay, bu noktada eksikleri olduğunu ve hızlı bir şekilde tamamlanması gerektiğini anlattı.

Sürdürülebilir tarım açısından önümüzdeki birkaç yıllık süreçte kapalı sulama sistemlerinin yapılması, baraj sularının herhangi bir kayba uğramadan tarlalara ulaşmasının sağlanmasının stratejik bir önem arz ettiğini aktaran Akay, şunları kaydetti:

"Bizim tarımda mutlaka kendimize yeterli olmamız lazım. Dünyada yaşanan pandemi, doğal afetler, savaşlar bunu zorunlu ve tarımı daha da stratejik hale getirdi. Bu süreçte tarımda en önemli unsurlardan bir tanesi olan su ihtiyacının sağlıklı bir şekilde teminidir ki bunu sağlayacak olan da sulama sistemleridir. Kayseri Şeker olarak elimizdeki kıt su kaynaklarını doğru şekilde kullanmak adına özellikle pancarda damla sulama sistemlerini uygulamaya başladık. Çiftçilerimize bu konuda önderlik yapıyoruz."

- Spor AŞ'ye ait spor okullarında yüzde 50 indirim uygulanacağı müjdesi

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Spor AŞ'ye ait spor okullarına üye öğrencilerin kardeşlerine yüzde 50 indirim uygulanacağı müjdesini verdi.

Büyükşehir Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren Spor AŞ'nin Yaz Dönemi Spor Okulları Kapanış Töreni'nde gençlerle buluşan Büyükkılıç, gençlerden gelen talebi geri çevirmedi.

Büyükkılıç'ın müjdesi kapsamında Spor AŞ, spor okullarına kayıtlı öğrencilerin kardeşlerine, alacakları hizmetlerde yüzde 50 indirim uygulayacak.

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