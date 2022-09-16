Kayseri'de halk otobüsüyle çarpışan tramvay raydan çıktı

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KAYSERİ (AA) - Kayseri'de tramvayın halk otobüsüyle çarpışıp raydan çıkması sonucu trafik aksadı.

Alınan bilgiye göre halk otobüsü, Cumhuriyet Meydanı'nda İldem-Organize Sanayi seferini yapan tramvayla çarpıştı.

Kazada halk otobüsü şoförü yaralanırken, çarpışmanın etkisiyle raydan çıkan tramvay trafiği aksattı.

Kayseri Ulaşım AŞ ekiplerinin çalışmasıyla tramvay raya konuldu, yaklaşık 1 saat aksayan trafik normale döndü.



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