Kayseri'de 20 milyon liralık yatırım için protokol imzalandı

KAYSERİ (AA) - Kayseri'de Kocasinan Belediyesi öncülüğünde yaptırılacak ve maliyeti 20 milyon lira olan 8 hizmet binasının protokolü imzalandı.

Valilik binasındaki toplantı salonunda, maliyeti 20 milyon lira olan 3 aile sağlığı merkezi, 3 kütüphane ve 1 su sporları merkezi inşaatı ile 1 cami restorasyonu için protokol imza töreni düzenlendi.

Protokol, Vali Gökmen Çiçek, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, AK Parti Kayseri Milletvekili Taner Yıldız, Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, İl Kültür ve Turizm Müdürü Şükrü Dursun, İl Sağlık Müdürü Mehmet Erşan ve hayırseverler arasında imzalandı.

Özhaseki, burada yaptığı konuşmada, Kayseri'nin hayırsever bir şehir olduğunu ve bundan dolayı gurur duyduğunu söyledi.

Kentte birkaç defa hayırseverler zirvesi yaptıklarını anlatan Özhaseki, şunları kaydetti:

"Hayırseverler zirvesinde 600 civarında hemşehrimize ödül dağıttık. Pandemiden dolayı ara vermiştik. İnşallah önümüzdeki sene yine yapacağız. Herhalde sahibi 1000'i bulacaktır. En küçük binayı yaptıran hayırseverimiz sağlık ocağı yaptıranlardı. 300-500 bin lira verenlere o ödül töreninde ödül veremedik. Belki onunki çok makbuldü, azını vermişti ama salonlar almadığı için veremedik. Bu şehirde binlerce hayırsevere sahibiz. Bundan dolayı da her zaman gurur ve onur duyuyoruz. Elhamdülillah çok şükür ki böyle bir şehirde dünyaya gelmişiz diye dua ediyoruz. Bir taraftan da milletin devlet ile beraber olduğunda, iş birliği yaptığında milletin devlete olan güveni arttığında neler yapılabileceğinin de en güzel göstergesidir bu. Ondan dolayı da belediye başkanlarımıza teşekkür ediyoruz. İnsanlar onlara güveniyor."

Vali Çiçek de hayırsever bir şehirde görev yapmaktan dolayı mutlu olduğunu söyledi.

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar ise törende protokolü imzalanan hizmetlerin tanıtımını yaptı.

Programa Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç da katıldı.

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