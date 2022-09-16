Melikgazi Belediyesi Ampute Futbol Takımı yeni sezon hazırlıklarına başladı

KAYSERİ (AA) - Süper Lig temsilcisi Melikgazi Belediyesi Ampute Futbol Takımı sezon öncesi ekim ayında düzenlenecek Türkiye Kupası maçları hazırlıklarına başladı.
Kulüp başkanı Faruk Şahin, yazılı açıklamasında 2014 yılından bu tarafa faaliyet gösteren takımlarının Melikgazi Belediyesi Spor Kulübü adıyla yeni sezonda mücadele edeceğini belirtti.
Takımlarının yeni sezonda da başarılı bir performans sergileyeceğinden emin olduklarını vurgulayan Şahin, "Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu ve başkan yardımcımız Yakup Yüksel'le görüşerek takımımızın belediye bünyesine girmesi kararına vardık. Ahmet Ceyhan'ın hocalığında bugün ilk antrenmana çıkarak hem Türkiye Kupası hem yeni sezon için çalışmaları başlatmış olduk. İnşallah bugüne kadar başardıklarımızı Melikgazi Belediyesi Spor Kulübü bünyesinde katlayarak sürdüreceğiz." ifadelerini kullandı.