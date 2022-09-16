Kayseri'de yakalanan DEAŞ şüphelisi tutuklandı

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KAYSERİ (AA) - Kayseri'de terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda gözaltına alınan yabancı uyruklu zanlı tutuklandı.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, terör örgütü DEAŞ içerisinde faaliyet yürüttüğü tespit edilen Irak uyruklu şüpheliyi Melikgazi ilçesindeki bir adrese düzenlenen operasyonla yakaladı.

Şüphelinin ikametinde yapılan aramada bulunan dijital materyallere el konuldu.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

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