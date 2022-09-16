Kayseri'den kısa kısa

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KAYSERİ (AA) - Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından Mustafa Kumlu Ulu Çınarlar Yaşlı Yaşam ve Dayanışma Merkezi'nde kalanlar için Çanakkale gezisi düzenlenecek.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Yaşlı Yaşam ve Dayanışma Merkezi sakinleri için Çanakkale'ye gezi programı yapılacak.

Geziye katılacaklardan Müzeyyen Bozkurt, Çanakkale'ye ilk defa gideceğini ve çok heyecanlı olduklarını belirterek Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç'a teşekkür etti.

Şerife Nehir ise daha önce hiç şehir dışına çıkmadığını anlatarak, "Başkanımız sayesinde Çanakkale’ye gideceğiz. Çok mutluyum." ifadesini kullandı.

- Talas'ta yeni projeler yapılacak

Talas Belediyesi, eğitimden çevreye, sosyokültürel faaliyetlerden altyapıya birçok alandaki projeleri hayata geçirecek.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, muhtarlar toplantısında kırsala yapılan çalışmalara yenilerinin ekleneceğini belirtti.

Yalçın, ayda bir muhtarlarla buluştuklarını belirterek, devlet ve millet için verilen vazifeyi hakkıyla yerine getirmek amacıyla çalıştıklarını anlattı.

Kırsal mahallelere yönelik bir festival veya tanıtım günleri hazırlığı içerisinde olduklarını dile getiren Yalçın, köylerdeki ağaçlandırma çalışmasının sürdüğünü aktardı.

Yalçın, Reşadiye ve Kuruköprü mahallelerine kazandırılacak sosyal tesis ihalesinin yapıldığı hatırlatarak, eğitime de önem verdiklerinin altını çizdi.









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