Kayseri'den kısa kısa

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KAYSERİ (AA) - Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, MHP Genel Başkan Yardımcısı İsmail Özdemir ve MHP Kayseri Milletvekili Baki Ersoy ile makamında bir araya geldi.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Özdemir ile Ersoy ve beraberindeki heyet, Başkan Büyükkılıç’a nezaket ziyaretinde bulundu.

Başkan Büyükkılıç, istişareye, birlik ve beraberliğe önem verdiklerini ifade ederek Cumhur İttifakı ortağının ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Özdemir ile Ersoy da Büyükkılıç’a misafirperverliğinden dolayı teşekkür etti.

- Kayseri'de 6 ilçeye 503 milyon liralık ek bütçe

Kayseri Büyükşehir Belediyesinin eylül ayı meclis toplantısında 6 ilçeye 503,5 milyon liralık ek bütçe verilmesi kararlaştırıldı.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Büyükşehir Belediyesi eylül ayı meclis toplantısı ikinci birleşimi Belediye Başkan Vekili Mehmet Savruk başkanlığında Büyükşehir Belediyesi Meclis Salonu’nda yapıldı.

Toplantıda Akkışla, Yahyalı, Talas, Develi, Pınarbaşı ve Melikgazi ilçe belediyelerine 503,5 milyon liralık ek bütçe verilmesi kararlaştırıldı.

- Melikgazi'de belediye personeline hizmet içi eğitim verildi

Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, belediye çalışanlarına temel ilk yardım eğitimi konusunda hizmet içi eğitim verildiğini bildirdi.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, eğitim İl Sağlık Müdürlüğü Acil ve Afetler Sağlık Birimi çalışanlarınca verildi.

Palancıoğlu, iki gün süren seminerle ilgili "Çalışanlarımıza önem veriyoruz. İş yerinde olabilecek kazalarda çalışanların ilk etapta yapacakları bireysel ve kitlesel davranış ve eylemler konusunda eğitim verildi. İş kazası olabileceği gibi doğal afetler konusunda da çalışanlarımız bilgilendirildi. Donanımlı ve bilinçli personel her zaman daha etkin, verimli ve seri hizmet vermektedir." ifadelerini kullandı.





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