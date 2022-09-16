Kayseri'de jandarmadan okul çevrelerinde denetim

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KAYSERİ (AA) - Kayseri'de jandarma ekipleri, 189 okul çevresinde denetim gerçekleştirdi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, okul çağındaki çocuk ve gençleri narkotik ve asayiş olaylarından korumak, güvenli bir eğitim ortamı sağlamak amacıyla denetim yaptı.

Jandarmanın 189 okul kampüsü ve çevresinde yaptığı denetimler 4 gün sürdü.

Bu kapsamda, parklar, bahçeler, metruk binalar, sigara satan ve uyuşturucu kullanımı ile satışının olabileceği noktalar ve kahvehaneler denetlendi.

Ayrıca, ailelere, "En İyi Narkotik Polisi Anne" projesi kapsamında bilgilendirme yapılarak, Jandarma Çocuk Dergisi ve kalem kutusu hediye edildi.

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