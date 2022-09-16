Kayseri'de hırsızlık operasyonunda 6 şüpheli yakalandı

TOKİ başvuru şartları, tarihleri ve ücreti belli oldu!

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

KAYSERİ (AA) - Kayseri'de düzenlenen operasyonda hırsızlık yaptıkları iddiasıyla 6 zanlı gözaltına alındı.

Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri, kent genelindeki hırsızlık olaylarının şüphelilerini yakalamak amacıyla çalışma başlattı.

Operasyonda kablo, para ve elektrikli alet çaldıkları iddiasıyla 6 şüpheli yakalandı.

Zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.