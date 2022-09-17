Kayseri'de 3'ü firari hükümlü 14 şüpheli yakalandı

TOKİ konut fiyatları ve aylık taksitler belli oldu!

TOKİ başvuru şartları, tarihleri ve ücreti belli oldu!

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

KAYSERİ (AA) - Kayseri'de polis tarafından düzenlenen operasyonda 3'ü firari hükümlü 14 zanlı yakalandı.

Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, haklarında kesinleşmiş hapis cezası ve arama kararı bulunanların yakalanmasına yönelik çalışma yaptı.

Kent merkezinde belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda, kasten öldürme suçundan 7 yıl 6 ay hapis cezası bulunan E.A, dolandırıcılık suçundan 3 yıl 4 ay hapis cezası olan E.Ü. ve mala zarar verme suçundan 6 ay hapis cezası kesinleşen H.Ö. ile aranan 11 şüpheli yakalandı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından E.A, E.Ü. ve H.Ö. cezaevine teslim edildi, diğerleri serbest bırakıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.