İncesu'da 27. Kültür Turizm ve Üzüm Festivali yapıldı

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KAYSERİ (AA) - Kayseri'nin İncesu ilçesinde 27'incisi düzenlenen Kültür, Turizm ve Üzüm Festivali tarihi Kara Mustafa Paşa Kervansarayı'nda yapıldı.

Mehter takımının konseriyle başlayan festivalde halk oyunu ekibi gösteri sundu, 69 üzüm yetiştiricisinin yarıştığı festivalde dereceye girenlere ödül verildi. Yarışmada birinciliği Mustafa Köse kazandı.

Festivale AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, AKP Kayseri Milletvekili Hülya Nergis, Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, MHP Kayseri Milletvekili Baki Ersoy, AK Parti İl Başkanı Şaban Çopuroğlu, İncesu Kaymakamı Aydın Göçer, İncesu Belediye Başkanı Mustafa İlmek ve vatandaşlar katıldı.

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