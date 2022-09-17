Türkiye Su Jeti ve Flyboard Şampiyonası'na Kayseri'de devam edildi

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KAYSERİ (AA) - Kayseri'de düzenlenen Türkiye Su Jeti ve Flyboard Şampiyonası'na final müsabakalarıyla devam edildi.



Kayseri Valiliği, Kocasinan Belediyesi ve Türkiye Motosiklet Federasyonu (TMF) iş birliğiyle Yamula Barajı'nda düzenlenen şampiyonada sporcular, baraj gölündeki parkurlarda 7 kategoride puan toplamak için yarıştı.

35 sporcunun mücadele ettiği şampiyonada stock pro1, stock pro2, kadınlar kupası, open, drag, gençler ve flyboard kategorilerinde yarışlar yapıldı.

Yarışlarda dereceye girecek sporculara törenle madalya verilecek.



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