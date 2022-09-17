Kayseri'de firari kadın hükümlü yakalandı

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KAYSERİ (AA) - Kayseri'de hakkında 23 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari kadın hükümlü, polis ekiplerince yakalandı.

Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, Kayseri, İstanbul ve Bursa'da karıştığı hırsızlık olaylarıyla ilgili aranan L.K'nin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

Kayabaşı Mahallesi'ndeki bir adrese operasyon düzenleyen polis ekipleri, 23 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis ve 6 bin lira adli para cezası bulunan L.K'yi yakaladı.

Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

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