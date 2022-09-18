Kayseri'de yolcu otobüsü ile çarpışan otomobildeki 5 kişi yaralandı

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KAYSERİ (AA) - Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde yolcu otobüsüne çarpan otomobildeki 5 kişi yaralandı.

Nalçık Bulvarı üzerinde, E.P. idaresindeki 38 KV 580 plakalı otomobil, Malatya'dan Antalya'ya giden İ.Ş'nin kullandığı 44 ABT 999 plakalı otobüsle çarpıştı.

Kazada otomobildeki Z.G.P, L.P, M.P, M.G.P. ile G.P. yaralandı.

Yaralılar kentteki çeşitli hastanelere kaldırılırken, kaza nedeniyle trafik bir süre tek şeritten sağlandı.



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