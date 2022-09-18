Talas Belediyesinden Türk Kızılay'a yeni bina

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KAYSERİ (AA) - Talas Belediyesince yaptırılan Türk Kızılay yeni hizmet binasının inşaatı devam ediyor.

İlçe belediyesinden yapılan açıklamaya göre, mülkiyeti belediyeye ait arsa üzerine yaptırılan ve hayırsever Halil Ünal'ın maddi katkı sağladığı binanın kaba inşaatında sona gelindi.

Halef Hoca Mezarlığı yanında 980 metrekare alana inşa edilen yapı tamamlandığında, bölgede Türk Kızılay faaliyetleri için önemli bir merkez konumunda olacak.

Binada eğitim ve toplantı salonlarının yanı sıra soğuk hava deposundan afet anında kullanılmak üzere ayrılacak malzemelerin tutulacağı lojistik depolara kadar pek çok bölüm yer alacak.

Binanın kısa sürede tamamlanıp hizmete girmesi planlanıyor.

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