Kayseri'de jandarma şampiyonalarda da görevini sürdürüyor

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KAYSERİ (AA) - Kayseri'de jandarma, Türkiye Su Jeti ve Flyboard Şampiyonası final müsabakalarında görev aldı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, toplumun huzur ve güvenliğini sağlamak amacıyla mesai mefhumu gözetmeden yerine getirdiği çalışmalarını ulusal ve uluslararası organizasyonlarda da sürdürüyor.

Kentte düzenlenen Türkiye Su Jeti ve Flyboard Şampiyonası final müsabakalarında da jandarma asayiş, güven timi, trafik ve botlu birlik ekipleri görev aldı.

Jandarma bölgede araç ve kimlik kontrolü yaptı.



Ayrıca, ekipler vatandaşları çeşitli asayiş olaylarına karşı uyardı.

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