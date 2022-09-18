Kayseri Valisi Çiçek'ten Gaziler Günü mesajı

KAYSERİ (AA) - Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Çiçek, mesajında, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e TBMM tarafından "Gazilik" unvanı ve "Mareşallik" rütbesinin verilişinin 101. yıl dönümü ile vatan uğruna yüreğini ve cesaretini ortaya koymuş, gözünü budaktan sakınmamış kahramanların, gazilerin, "Gaziler Günü"nü kutlamanın heyecanını yaşadıklarını ifade etti.

İstiklal ve istikballeri için canlarını seve seve feda etmeye hazır milletin kahraman evlatlarının, şanlı tarihin her döneminde emsalsiz kahramanlık destanları yazdığını, bunun sonucunda da şehitlik ve gazilik mertebelerine ulaştıklarını belirten Çiçek, şunları kaydetti:

"Bugün yaşadığımız topraklar üzerinde huzurlu ve güvenli bir şekilde yaşayabiliyorsak, vatanımızın her köşesinde şanlı bayrağımız göklerde dalgalanıyorsa, bunda aziz şehitlerimiz ve kahraman gazilerimizin payı büyüktür. 19 Eylül'ün yurdumuzun her yerinde 'Gaziler Günü' olarak kutlanması, gönlümüzde yerleri her zaman farklı olan kahraman şehitlerimize ve gazilerimize karşı olan vefa borcumuzu bir nebze olsa sunma imkanı vermiştir. Bu anlamlı gün dolayısıyla, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, silah arkadaşlarını, aziz şehitlerimizi ve ebediyete intikal eden gazilerimizi rahmetle anıyor, hayatta olan gazilerimize ve ailelerine sağlıklı ve huzur dolu bir ömür diliyorum."

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