Kayseri'de trafik kazasında 2 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

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KAYSERİ (AA) - Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, D.İ. idaresindeki 38 AEK 457 plakalı otomobil, Kocasinan Bulvarı'nda seyir halindeyken sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu orta refüjdeki korkuluklara ve aydınlatma direğine çarptı.

Kazada, sürücü ile aynı otomobilde bulunan S.N. olay yerinde hayatını kaybetti.

İsimleri öğrenilemeyen 2 yaralı ise Kayseri Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.

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