Kayseri'den kısa kısa

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KAYSERİ (AA) - Kayseri'de Talas Belediyesi ve hayırsever Hatice-İzzet Bayraktar iş birliğiyle yaptırılan Hikmet Cıngıllı Anaokulu açılışa hazırlanıyor.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Mevlana Mahallesi Turgut Özal Caddesi'nde yer alan, mülkiyeti Talas Belediyesine ait 1500 metrekare alan üzerine inşa edilen anaokulu, çocuklara bir çok olanağı aynı anda sunabilecek.

6 derslikli anaokulunda, oyun odasından çok amaçlı salonlara ve yemekhaneye kadar çeşitli bölümler bulunuyor.

Bölgede önemli bir ihtiyacı karşılayacak olan anaokulu, 24 Eylül Cumartesi günü saat 14.00'te yapılacak törenle hizmet vermeye başlayacak.

- Talas'ta asfalt çalışmaları

Talas Belediyesi yol yapım ve asfalt ekipleri çalışmalarını sürdürüyor.

Ekipler, ilçenin tarihi mahallelerinden Harman'da Çaybağları 2. Sokak, Elhibeyt Sokak, Salkım Sokak, Ilgaz Sokak ve Afacan Sokak'ta asfalt yenileme çalışmalarına başladı.

Bölgede yaklaşık 700 ton sıcak asfaltın kullanılması planlanıyor.

- Develi'de 19 Eylül Gaziler Günü kutlandı

Kayseri'nin Develi ilçesinde 19 Eylül Gaziler Günü kutlandı.

Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen programda, Atatürk Anıtı'na çelen sunuldu, saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

Daha sonra şehit yakınları ile gazilerle yemekte bir araya gelen Develi Kaymakamı Mehmet Tunç, yaptığı konuşmada, "Göreve yeni başladığım Develi'mizde kapımız her zaman gazilerimize ve şehit ailelerimize açık olacaktır." ifadelerini kullandı.

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