Talas Belediyesi 1,5 ton aspir yağı elde etti

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KAYSERİ (AA) - Talas Belediyesi tarafından ekilen aspir hasat edildi.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Abdullah Gül Üniversitesi arazisi başta olmak üzere Endürlük, Mengücek ve Sosun mahallelerindeki tarlalara ekilen aspir bitkisinin hasadı gerçekleştirildi.

Toplam 130 dekara ekilen aspirden 5,5 ton tohum edildi, 1,5 ton sıvı yağ çıkarıldı.

Hasadı yapılan aspirden arta kalan saman, gübre olarak tarlada bırakıldı.

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