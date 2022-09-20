Kayseri'de uyuşturucu operasyonunda bir şüpheli yakalandı

En güzel aşk sözleri ve mesajları

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

KAYSERİ (AA) - Kayseri'de jandarma ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda bir zanlı gözaltına alındı.



Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Kocasinan İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Talas ilçesi Mevlana Mahallesi'nde belirlenen adrese operasyon düzenledi.

Narkotik köpek eşliğinde evde yapılan aramada, 1 kilo 21 gram uyuşturucu madde ile 2 hassas terazi ele geçirildi.

Olayla ilgili şüpheli L.K. gözaltına alındı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.