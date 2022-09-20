Komando Caddesi'nde refüjdeki çimler tasarruflu sulanıyor

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KAYSERİ (AA) - Kayseri Büyükşehir Belediyesi, yeşil alanlarda sudan tasarruf ve maksimum verim için altyapı çalışmalarını sürdürüyor.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Kayseri Büyükşehir Belediyesi Park Bahçeler ve Ağaçlandırma Daire Başkanlığı Yeşil Alanlar Proje ve Uygulama Şube Müdürlüğü ekipleri, 1100 metre ve 5 bin metrekare alana sahip Komando Caddesi'nde çalışma yaptı.

Bu kapsamda, refüjde 1000 metreküp hafriyat kazıldı, ana hat ve otomatik yağmurlama sulama yöntemi için 7000 metre boru, 500 spring, 2 bin 500 metre kablo, 26'şar vana kutusu, 2 küresel vana, 2 selenoid vana ve 2 bin fitings malzeme kullanıldı.

Ayrıca alana 500 metreküp temiz bitkisel toprak ve 5000 metrekare rulo çim serildi.

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