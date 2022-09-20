"1. Yahyalı Elma ve Turizm Festivali"ne doğru

KAYSERİ (AA) - Bu yıl ilki düzenlenecek "Yahyalı Elma ve Turizm Festivali" öncesi Kayseri Gazeteciler Cemiyeti'nde basın toplantısı düzenlendi.

Cemiyet binasında düzenlenen toplantı Yahyalı Kaymakamı Mehmet Kaya, Yahyalı Belediye Başkanı Esat Öztürk, Kayseri Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Metin Kösedağ ve gazetecilerin katılımıyla gerçekleştirildi.

Kaymakam Kaya, burada yaptığı açıklamada 23 Eylül Cuma günü Yahyalı'nın elması ve turizm zenginliklerinin tanıtımı amacıyla düzenlenen festival hakkında bilgi vererek, vatandaşları etkinliğe davet etti.

Yahyalı'daki görevine kısa süre önce başladığını, ilçeyi daha önce elmasıyla tanıdığını belirten Kaya, "Yahyalı tanıdığım bir ilçeydi ama sadece elmasıyla. Göreve başladıktan sonra her gün bir zenginliği tanımaya başladıkça şaşkınlığımı gizleyemedim. Yahyalı doğasıyla, şelaleleriyle eşsiz bir bölge. Buranın bu zenginliklerini tanıtıp önemli bir turizm destinasyonu yapmak için gayret göstereceğiz." dedi.

Kayseri Valisi Gökmen Çiçek önderliğinde Kayseri'de bir turizm atağı başladığını dile getiren Kaya, şunları kaydetti:

"Vali Bey'in turizm alanında yaptığı atağa biz de Yahyalı olarak destek vermeye gayret ediyoruz. Yüksekten akış debisiyle dünyanın en büyük ikinci şelalesi Kapuzbaşı Yahyalı'da. Şimdi de Yeşilköy Şelalesi'ni turizme kazandırmak için çalışmalara başladık. Kısa sürede yolunu yapıp düzenlemesini tamamlayacağız. Özellikle Kapuzbaşı Şelalesi'nin yolu hakkındaki yanlış algıyı yıkmak istiyoruz. O yol kötü bir yol değil. Şelaleye giden yoldaki rehabilitasyon çalışmaları devam ediyor. İyi olan yolumuzu daha da iyi hale getireceğiz."

Yahyalı Belediye Öztürk de Yahyalı'nın elmasını ve turizm potansiyelini tanıtmak için bu festivali düzenleme kararı aldıklarını söyledi.

Türkiye genelinde üretilen elmanın yüzde 3,5'inin Yahyalı'da üretildiğini belirten Öztürk, şöyle devam etti:

"İlçemiz Türkiye'de elma üretimde 5'inci sırada. Bizim elmamızın farklı bir aroması var. Zaten Türkiye genelinde biliniyor. Biz şimdi turizm alanında da yatırım yapıp tanınırlığımızı artırmak istiyoruz. Eşsiz bir doğaya sahibiz. Şelalelerimiz dünya çapında bilinmekte. turizmi daha da çeşitli hale getirmek için gayret ediyoruz. Bunun ilk adımlarından biri de Zamantı Nehri'nde rafting oldu. Tabi doğa turizmi için de yeni kamp alanları oluşturmayı planlıyoruz. Tüm bunları duyurmak için de bir festival düzenledik ve bu festivale herkesin desteğini bekliyor, tüm vatandaşlarımızı ilçemize bekliyoruz."



Cemiyet Başkanı Kösedağ ise ziyarette duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Kayseri ve Yahyalı'nın değerlerini dünyaya tanıtmak için gayret gösterdiklerini belirtti.



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