AK Parti İl Kadın Kolları Başkanı Timuçin'den KGC Başkanı Kösedağ'a ziyaret

KAYSERİ (AA) - AK Parti Kayseri İl Kadın Kolları Başkanı Emine Timuçin, Kayseri Gazeteciler Cemiyeti (KGC) Başkanı Metin Kösedağ'ı ziyaret etti.

Timuçin, burada yaptığı konuşmada, basının önemini herkesin bildiğini belirterek, yeni yönetime başarı diledi.

Yoğun programlardan dolayı ziyaretlerinin geciktiğini ifade eden Timuçin, "Aslında bu ziyareti daha önce yapacaktık ama kısmet olmadı. Metin Bey'e ve yönetim kurulundaki arkadaşlarına görevlerinde başarı diliyorum. Basın, Kayseri'nin tanıtımında, vatandaşların doğru habere ulaşmasında çok önemli görevi ifa ediyor. Bu zor mesleği ifa eden arkadaşlarımıza kolaylıklar diliyorum." dedi.

Kösedağ da ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Kayseri'de uyum kültürüyle toplumun tüm kesimleriyle diyalog içinde çalışmalarına devam ettiklerini söyledi.



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