Kayseri'de 6 DEAŞ şüphelisi yakalandı

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KAYSERİ (AA) - Kayseri'de terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda yabancı uyruklu 6 zanlı gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, terör örgütü DEAŞ'ın eylem ve faaliyetlerini önlemeye yönelik çalışma başlattı.

Bu kapsamda, kent merkezindeki 6 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonda gözaltına alınan yabancı uyruklu 6 şüphelinin emniyetteki işlemleri devam ediyor.



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