Kayseri'de 6 yaşındaki çocuğun ölümüne neden olan sürücüye 5 yıl hapis cezası

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KAYSERİ (AA) - Kayseri'de yaya geçidinde 6 yaşındaki çocuğun ölümüne neden olduğu iddiasıyla yargılanan sürücü, 5 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Kayseri 1. Asliye Ceza Mahkemesinde görülen karar duruşmasına sanık H.Ç, tutuklu bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığı ile katıldı, maktul M.G'nin annesi P.G. ve babası S.G. ile taraf avukatları salonda hazır bulundu.

Duruşma savcısı mütalaasında, sanığın "bilinçli taksirle öldürme" suçundan cezalandırılmasını ve kararla birlikte tahliyesini talep etti.

Sanık H.Ç. savunmasında 43 yaşında olduğunu, hayatı boyunca kimseye bilerek ve isteyerek zarar vermediğini söyledi.

Olay günü maktulün yaya geçidinden geçmediğini öne süren H.Ç, "Kazanın önlenmesi imkansızdı. Çocuğu görür görmez hemen frene bastım ama yapacak bir şey yoktu. 2,5 aydır tutukluyum, beraatimi ve tahliyemi istiyorum." diye konuştu.

Müştekiler P.G. ve S.G. ise sanıktan şikayetçi olduklarını belirterek, en ağır şekilde cezalandırılmasını istedi.

H.Ç'ye, "bilinçli taksirle öldürme" suçundan 5 yıl hapis cezası veren duruşma hakimi, tutuklu kaldığı süreyi dikkate alarak sanığın tahliyesine hükmetti. Hakim, karar kesinleştikten sonra sanığın ehliyetinin 1,5 yıl süreyle geri alınmasını da kararlaştırdı.

Duruşmanın ardından adliye çıkışında basın mensuplarına açıklama yapan ve gözyaşı döken anne P.G. "Çocuğumun okul elbiseleri dolabın gözünde asılı kaldı. Benim çocuğum okula gidecekti ama gidemiyor ve bunun suçlusu dışarıda. Bugün elini koluna sallayarak çıkacak. Adaletin yerini bulmasını istiyorum. Neye yaradı ki yemediğimiz, yedirdiğimiz. Geldi, sarhoşun biri vurdu." diye konuştu.

Maktulün babası S.G. ise sanığın 196 promil alkollü çıktığını öne sürerek, en ağır cezayı alması için sonuna kadar mücadele edeceklerini kaydetti.

- Olay

H.Ç, 3 Temmuz'da Hulusi Akar Bulvarı'nda yaya geçidinden geçen 6 yaşındaki M.G'ye aracı ile çarpmış, hastaneye kaldırılan çocuk, 12 Temmuz'da hayatını kaybetmişti. Gözaltına alınan kadın, tutuklanmıştı.

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