Kayseri'de 21 Eylül Dünya Alzaymır Günü etkinliği düzenlendi

KAYSERİ (AA) - Türkiye Alzaymır Derneği Kayseri Şube Başkanı Doç. Dr. Hatice Köse Özlece, dünya genelinde ortalama 70 milyon alzaymır hastası olduğunu bildirdi.

Alzaymır Derneği Kayseri Şubesi'nce, 21 Eylül Dünya Alzaymır Günü kapsamında dernek bahçesinde etkinlik düzenlendi.

Dernek Başkanı Özlece, alzaymır hastalığının evlere davetsizce giren, en yakınları bile birbirine yabancılaştıran sinsi bir hastalık olduğunu söyledi.

Unutkanlık ile başlayan hastalığın giderek konuşma bozukluğu, karar verme güçlüğü, kişilik değişikliği, hırçınlık, halüsinasyon ile kendini gösterdiğine değinen Özlece, dünya genelinde ortalama 70 milyon alzaymır hastası olduğunu bu sayının 30 yıl sonra üç katına kadar yükseleceğinin öngörüldüğünü belirtti.

Özlece, 80 yaşındaki her iki kişiden birinin bu hastalığın pençesine düştüğünü, kesin bir tedavisi bulunmadığını, erken fark edilirse ilerleme hızını yavaşlatma imkanı olduğunu ifade etti.

Alzaymır hastalığına yakalanan dedesiyle ilgili bilgileri paylaşan 23 yaşındaki Deniz Erdoğan ise hastalığı rutin kontrollerde öğrendiklerini aktardı.

Dedesiyle çok fazla vakit geçirmesine rağmen hastalığı pek fark etmediğine değinen Erdoğan, şunları kaydetti:

"Zamanla ufak tefek kelime hataları, kelimelerin yerlerini değiştirme gibi durumlar oldu ve biz de bu şekilde onu fark ettik. Zaman ilerledikçe yakın çevresini, etrafındaki insanları tamamen hafızasından silmeye başladı. Fakat çok garip bir durumdur ki dün sabah yaşadığı bir olayı unuturken on yaşındayken yaşadığı bir durumu çok net bir şekilde hatırlayabiliyordu. Maalesef bu hastalığın da böyle garip bir özelliği var. Hastalık zamanla ilerlemeye devam ettikçe kendi temel ihtiyaçlarını karşılayamaz hale geldi. Kendini unutmaya başladı. Ben şahsen bu hastalığı çok yakın ve çok genç bir yaşta keşfetmiş bir insan olarak şunu belirtebilirim ki alzaymır hastaları kadar hasta yakınları da bu hastalıktan çok fazla zarar görüyor. Tahammül seviyeniz azalıyor. Önemsediğim, bu kadar büyüttüğüm bir insanın bir anda bir bebek kadar küçüldüğünü görmek şahsen benim için çok hazmedemeyeceğim bir durum haline geldi."

Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç da kendisinin nörolog olduğunu hatırlatarak, alkol, nikotin bağımlılığı gibi etkenlerin yanında teknoloji bağımlılığının da alzaymır konusunda altyapı oluşturduğunu kaydetti.

Program, müzik dinletisi ile sona erdi.

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