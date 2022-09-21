Talas'ta sosyal tesis hizmete açıldı

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KAYSERİ (AA) - Kayseri'de Talas Belediyesinin kırsal mahallelerde yapımını sürdürdüğü sosyal tesislerden biri hizmete girdi.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Yamaçlı Mahallesindeki sosyal tesis, Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın tarafından açıldı.

Muhtarlığın da bulunduğu tesiste, düğün, nişan ve taziye gibi hizmetler de verilecek.

Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, tesisin mahallenin birçok eksiğine cevap verir nitelikle olduğunu belirterek, insanların hüznünde de sevincinde de bir araya gelebileceği bu tür tesisleri ilçeye kazandırmaya çalıştıklarını anlattı.



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