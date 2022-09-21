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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kayseri'den kısa kısa

AA

Kayseri'den kısa kısa

KAYSERİ (AA) - Melikgazi Belediyesi, İldem Kay-Kop bölgesinde 3 kilometrelik yolu yeniliyor.

Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, yazılı açıklamasında, asfalt onarım ve yeni açılan yollara asfalt serme çalışmalarına devam ettiklerini belirtti.

Rahat ve konforlu ulaşım için birçok mahalle ve sokakta çalışmaların sürdüğünü belirten Palancıoğlu, şunları kaydetti:

"Melikgazi'de yerleşim bölgelerinin ve bağlantı yollarının asfalt çalışmaları ve yayla yollarının büyük bir kısmı tamamlandı. Kalan kısımlarında da çalışmalarımız yoğun şekilde devam ediyor. Bu kapsamda İldem Kay-Kop bölgesinde 3 kilometrelik alanda sıcak asfalt çalışmasına başladık. Yaya yolu eskiyen yerlerde ise yeni kaldırım ve refüj çalışmaları yapılıyor. Gece gündüz çalışarak ilçemize hizmet eden mesai arkadaşlarımıza çok teşekkür ederim. Vatandaşlarımızdan, muhtarlarımızdan gelen asfalt talepleri anında ilgili birimlerimize ulaşıyor, programa alınıyor."

- Büyükkılıç'a ulaşım konusunda sunum yapıldı

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç'a, yapılan ve yapılacak yatırımlarla ilgili ulaşım birimlerinden sunum yapıldı.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Kayseri Lisesi Milli Mücadele Müzesi Toplantı Salonu'nda gerçekleşen toplantıya, Başkan Büyükkılıç'ın yanı sıra, Genel Sekreter Yardımcısı Bayar Özsoy, Ulaşım Planlama ve Raylı Sitemler Dairesi Başkanı Sedat Erdoğan, Ulaşım AŞ Genel Müdürü Mehmet Canbulut ve ulaşım birimi ekipleri katıldı.

Toplantıda Büyükkılıç'a detaylı bir sunum yapılırken, kent genelinde ulaşım alanında yapılan hizmetler, yeni yapılacak çalışmalar ve alternatif yollarla ilgili konular da masaya yatırıldı.

Ulaşım konusunda her alanda deneyimli ve birikimli ekibi ile gece gündüz demeden çalışmalara devam edeceklerini vurgulayan Büyükkılıç, "Ulaşım birimlerimiz ile ilgili yaptığımız toplantıları aralıksız sürdürüyoruz. Kayserimizin ulaşım ile ilgili konforunu artırmak, kavşak düzenlemelerini gözden geçirmek, yeni çalışmalara zemin hazırlamak, alternatif yollar üretmek amacıyla gece gündüz demeden çalışmaya devam ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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