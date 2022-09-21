Rektörler Karamustafa ve Altun mazbatalarını aldı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

KAYSERİ (AA) - Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Rektörlüğüne atanan Prof. Dr. Fatih Altun ve Kayseri Üniversitesi (KAYÜ) Rektörlüğü görevine devam eden Prof. Dr. Kurtuluş Karamustafa, mazbatalarını aldı.

Resmi Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile ERÜ'ye atanan Altun ile KAYÜ'deki görevine devam eden Karamustafa 'rektörlük mazbatasını' aldı.

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanlığı’nda düzenlenen törende rektörler Altun ve Karamustafa'ya mazbatalarını YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar takdim etti.

Altun ve Karamustafa, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar'a teşekkür etti.

YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar da rektörleri tebrik ederek görevlerinde başarı diledi.



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.