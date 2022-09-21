Yahyalı'da toplu açılış töreni yapıldı

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KAYSERİ (AA) - Kayseri'nin Yahyalı ilçesinde yapımı tamamlanan hizmetlerin açılışı için tören düzenlendi.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi ve Yahyalı Belediyesince Çavdaruşağı Mahallesi'nde yaptırılan Köy Yaşam Merkezi, halı saha, mesire alanı ve okul çevre düzenlemesi gibi hizmetler düzenlenen törenle hizmete açıldı.

Yahyalı Belediye Başkanı Esat Öztürk, yaptığı konuşmada, hizmetlerin yapılmasında kendilerine destek veren herkese teşekkür etti.



İlçede sıcak asfalt çalışmalarının devam ettiğini anlatan Öztürk, "Burası 1200 metrekarelik bir alan sahip. Halı sahamız harika manzarası ve yeri olan bir yerde. Kayseri Valimiz Gökmen Çiçek'e teşekkürüm var. Geleli 3 ay oldu ama gerçekten 3 yıl gibi bölgemize hizmetleri geçti. Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanımız Memduh Büyükkılıç'a gönülden, yürekten teşekkürüm var. Her zaman istemesini bildik, onlar da verdiler." ifadelerini kullandı.

Törene, Yahyalı Kaymakamı Mehmet Kaya, Kayseri Büyükşehir Belediyesi Daire Başkanları Mehmet Yücel, Yusuf Deliktaş ile Duran Safrantı, İlçe Milli Eğitim Müdürü Ahmet Kafalı ve vatandaşlar katıldı.

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