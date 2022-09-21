Kayseri'de şiddetli yağış sele neden oldu

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

KAYSERİ (AA) - Kayseri'nin Bünyan ilçesinde sağanak nedeniyle sel meydana geldi.

Akşam saatlerinde aniden başlayan şiddetli yağış, Köprübaşı köyünde sele neden oldu.

Bölgeye belediye, jandarma, sağlık, Karayolları ve AFAD ekipleri sevk edildi.

İlk belirlemelere göre, 5 ev ile bazı ahırlar hasar gördü. Ayrıca köye ulaşım için kullanılan kara yoluna kaya parçaları düştü ve bazı tarım arazilerini su bastı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.