Kayseri'de KPSS Ortaöğretim Sınavı'na girecek adaylara ücretsiz kurs verilecek

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

KAYSERİ (AA) - Kayseri Büyükşehir Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren Kayseri Mesleki Eğitim ve Kültür AŞ (KAYMEK) tarafından KPSS Ortaöğretim Sınavı'na girecek adaylar için ücretsiz kurs düzenlenecek.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, KAYMEK'in Uzaktan Eğitim Merkezi (UZEM) birimiyle KPSS Ortaöğretim Sınavı'na girip memur olmak isteyenler için düzenleyeceği kursa kayıtlar başladı.

​​​​​​​Online ortamda verecek kursa katılmak isteyenler başvurularını, KAYMEK'in internet adresinden yapabilecek.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.