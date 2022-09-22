Kocasinan'da çöp konteynerleri dezenfekte ediyor

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KAYSERİ (AA) - Kocasinan Belediyesi, çöp konteynerlerini modern araçlarla dezenfekte ederek temizliyor.

Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, yaptığı açıklamada, daha çevreci bir Kocasinan için çalıştıklarını bildirdi.

Vatandaşların sağlığı için temizlik işlerine büyük önem verdiklerini belirten Çolakbayrakdar, "Temizlik İşleri Müdürlüğü ekiplerimiz tarafından modern çöp konteyner yıkama aracı ile düzenli temizlenen çöp konteynerlerini yeniden vatandaşımızın hizmetine sunuyoruz. Modern araçlarla çöp konteynerlerini hızlı ve kolay şekilde temizliyor, böylelikle oluşabilecek kötü kokuların ve görüntü kirliliğinin önüne geçiyoruz." ifadesini kullandı.​​

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