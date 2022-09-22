Talas'ta belediye ve hayırseverler tarafından yaptırılan anaokulu açılacak

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KAYSERİ (AA) - Talas Belediyesinin hayırseverler Hatice ve İzzet Bayraktar ile yaptırdığı Hikmet Cıngıllı Anaokulu, açılış töreninin ardından hizmet vermeye başlayacak.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, anaokulu Mevlana Mahallesi Turgut Özal Caddesi üzerinde mülkiyeti belediyeye ait 1500 metrekare alan üzerine inşa edildi.

Toplam 6 dersliğin bulunduğu okulda, oyun odasından çok amaçlı salonlara, mini kütüphaneden yemekhaneye kadar çeşitli bölümler bulunuyor.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki'nin de katılacağı tören, 24 Eylül Cumartesi günü saat 15.30'da gerçekleştirilecek.

Açıklamada görüşlerine verilen Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, eğitim konusuna büyük önem verdiklerini bildirdi.

Öğrenci, öğretmen, idareci ve velilerin en iyi şartlarda eğitim dönemi geçirmeleri için çalıştıklarını belirten Yalçın, şunları kaydetti:

"Bir yandan okullarımızın içinde, çatılarında, cephelerinde ve bahçelerinde bakım onarım çalışması yaparken, bir yandan da yeni okul binaları kazandırmaya devam ediyoruz. Bu kapsamda, mülkiyeti belediyemize ait arsa üzerine hayırseverlerimiz Hatice ve İzzet Bayraktar tarafından yaptırılan Hikmet Cıngıllı Anaokulu'nu hizmete sunacağız. Hayırseverlerimize teşekkür ediyorum. İlçemize hayırlı uğurlu olsun."

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