Eski Boydak Holding yöneticisinin eşinin FETÖ üyeliğinden yeniden yargılanmasına devam edildi

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KAYSERİ (AA) - Kayseri'de Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) soruşturmasında, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 7 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırılan eski Boydak Holding yöneticisi Şükrü Boydak'ın eşi Aliye Boydak'ın, Yargıtay'ın bozma ilamının ardından yeniden yargılanmasına devam edildi.

2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya tutuksuz sanık Aliye Boydak katılmadı, avukatı hazır bulundu.

Mahkeme heyeti, eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.

- Olay

FETÖ soruşturması kapsamında 2. Ağır Ceza Mahkemesinde yargılanan Aliye Boydak, 28 Şubat 2018'de görülen karar duruşmasında, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 7 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırılarak tahliye edilmişti.

İtiraz sonrası Ankara Bölge Adliye Mahkemesinin kararı hukuka uygun bulmasının ardından sanık avukatları dosyayı Yargıtay'a taşımıştı.

Sanık avukatlarının karara itirazını değerlendiren Yargıtay 3. Ceza Dairesi, soruşturmanın eksik yürütüldüğü gerekçesiyle bozma kararı vererek dosyayı yerel mahkemeye göndermişti.

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