Rektörler Karamustafa ve Altun'dan Başkan Büyükkılıç'a ziyaret

KAYSERİ (AA) - Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Rektörlüğüne atanan Prof. Dr. Fatih Altun ve Kayseri Üniversitesi (KAYÜ) Rektörlüğüne yeniden atanan Prof. Dr. Kurtuluş Karamustafa ile bir araya geldi.
Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Başkan Büyükkılıç, Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile ERÜ'ye atanan Altun ile KAYÜ'ye yeniden atanan Karamustafa'yı makamında ağırladı.
Büyükkılıç, Prof. Dr. Karamustafa'yı ve Prof. Dr. Altun'u tebrik ederek, çalışmalarında başarılar diledi.
Büyükkılıç, üniversiteler şehri Kayseri'de öğrenci dostu olmaya ve eğitime her zaman olduğu gibi bundan sonra da destek olmaya devam edeceklerini belirtti.
Öte yandan, Prof. Dr. Fatih Altun, Kayseri Valisi Gökmen Çiçek'i de ziyaret etti.