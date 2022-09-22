Rektörler Karamustafa ve Altun'dan Başkan Büyükkılıç'a ziyaret

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

KAYSERİ (AA) - Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Rektörlüğüne atanan Prof. Dr. Fatih Altun ve Kayseri Üniversitesi (KAYÜ) Rektörlüğüne yeniden atanan Prof. Dr. Kurtuluş Karamustafa ile bir araya geldi.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Başkan Büyükkılıç, Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile ERÜ'ye atanan Altun ile KAYÜ'ye yeniden atanan Karamustafa'yı makamında ağırladı.

Büyükkılıç, Prof. Dr. Karamustafa'yı ve Prof. Dr. Altun'u tebrik ederek, çalışmalarında başarılar diledi.

Büyükkılıç, üniversiteler şehri Kayseri'de öğrenci dostu olmaya ve eğitime her zaman olduğu gibi bundan sonra da destek olmaya devam edeceklerini belirtti.

Öte yandan, Prof. Dr. Fatih Altun, Kayseri Valisi Gökmen Çiçek'i de ziyaret etti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.