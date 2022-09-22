Kayseri'de öğrenciler yararına kermes açıldı

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KAYSERİ (AA) - Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, ihtiyaç sahibi öğrenciler için düzenlenen kermesin açılışına katıldı.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Başkan Büyükkılıç, Kayseri Valisi Gökmen Çiçek ile Kızılay Kayseri Şubesi ve Kayseri Kızılay Kadın Kolları tarafından Ok Burcu İletişim Merkezi'nde düzenlenen, geliri 2022-2023 eğitim döneminde ihtiyaç sahibi öğrencilere destek için kullanılacak "Şefkat Pazarı Kermes Etkinliği"nin açılış törenine katıldı.

Büyükkılıç, kermesin açılış kurdelesini Vali Çiçek ve Kızılay gönüllüleri ile birlikte kesti.

Yetkililerden kermeste satışa sunulan ürünlerle ilgili bilgi alan Büyükkılıç, gönüllülerle sohbet ederek gözleme pişirdi.

Başkan Büyükkılıç, "Öğrencilerimize yönelik verdiğimiz müjdeler ve destekler vatandaşlarımızdan takdir toplarken, öğrenci dostu her faaliyeti de yürekten destekliyoruz. Gururumuz olan Kızılay Kayseri Şubesi ve Kayseri Kızılay Kadın Kolları tarafından düzenlenen etkinlik için yetkililere teşekkür ederim." ifadelerini kullandı.

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