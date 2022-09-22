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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kayseri'de Anadolu Mobilya Fuarı 5 Ekim'de kapılarını açacak

AA

Kayseri'de Anadolu Mobilya Fuarı 5 Ekim'de kapılarını açacak

KAYSERİ (AA) - Kayseri'de düzenlenen Anadolu Mobilya Fuarı, 5-9 Ekim'de gerçekleştirilecek.

Vali Gökmen Çiçek, bir otelde düzenlenen bilgilendirme toplantısında, dünyanın farklı bir yöne doğru gittiğini söyledi.

Artık ülkelerin değil, şehirlerin yarıştığı bir döneme geldiklerini belirten Çiçek, bu kapsamda kentlerin değerlerini kaybetmemeleri için her zaman ortaya yeni şeyler koymaları gerektiğini belirtti.

Kayseri Sanayi Odası (KAYSO) Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Büyüksimitci ise Kayseri'nin Türkiye'de mobilyanın başkenti olduğuna dikkati çekti.

Bu yıl kentten gerçekleştirilecek mobilya ihracatının 900 milyon doları geçeceğine işaret eden Büyüksimitci, şunları kaydetti:

"Türkiye'de tartışmasız olarak ilk 20 firma içerisinde 11 büyük mobilyacımızın olduğu sektörümüz ki son 12 aylık rakamlarımıza baktığımızda, yani temmuzdan temmuza, TÜİK rakamlarıyla 891 milyon dolar ihracatımız olmuş. Tabii aynı zamanda kapasite raporlarına baktığımızda bunlar da resmi rakamlar, her 2 sandalyeden biri Kayseri'de üretiliyor, her 10 kanepeden 7'si Kayseri'de üretiliyor, her 4 bazadan biri, her 4 oda takımından biri, 2 yaylı yataktan bir tanesi Kayseri'de üretiliyor. Bu da burada mobilyanın ne kadar güçlü olduğunun, niye Kayseri'nin mobilyanın başkenti olduğunun gerekçesidir diye düşünüyorum. Aynı zamanda en büyük sanayi kuruluşu içerisinde bulunan mobilya firma sayımız 10, toplamda da 31 firmayla Anadolu'da Gaziantep'ten sonra en çok firma bulunduran şehiriz. 10 firmanın da ilk bin içerisinde olması da ayrı bir özellik."

Nobel Expo Yönetim Kurulu Başkanı Erhan Çelik ise İstanbul ve İzmir dışında ilk kez uluslararası bir fuar organizasyonunu düzenlemek için Kayseri'yi seçtiklerini söyledi.

Şu anda 72 firmanın fuara katılmak için beklediğini belirten Çelik, "Üretim merkezlerinin yoğun olduğu bölgelerde uluslararası fuarlar bundan sonra daha da artacak. Yurt dışından başta Almanya ve Irak olmak üzere Belçika, Rusya, Azerbaycan, Kosova, Kazakistan, Dubai, Libya gibi ülkelerden, dünyanın 26 farklı ülkesinden 600 nitelikli alıcı buraya geliyor." diye konuştu.

Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç da fuarcılığın önemine değindi. Kayseri Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Gülsoy ise fuarın Kayseri'de düzenlenecek olmasından duyduğu memnuniyetini dile getirdi.

Fuar, 5-9 Ekim'de Kayseri OSB Uluslararası Fuar Merkezi'nde misafirlerini ağırlayacak.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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