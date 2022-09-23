GÜNCELLEME - Kayseri'de kaybolan 10 yaşındaki çocuk bulundu

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KAYSERİ (AA) - Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde dün akşam saatlerinde kaybolan 10 yaşındaki çocuk bulundu.

Buğdaylı Mahallesi Samanlı Sokak'taki evinden saat 17.30'da ayrılan Abdurrahman Eker kayboldu.

Çocuğa ulaşamayan yakınları, durumu polise bildirerek yardım talebinde bulundu.

Bölgeye gelen polis ve AFAD ekipleri çocuğu arama çalışması başlattı. Ekipler kırsal bölgedeki mahallenin çevresindeki dere, ekili arazi, besi çiftlikleri, mağara ve metruk yapılarda arama yaptı.

Mahalledeki cami, okul ve iş yerlerinin güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen polis, Eker'in yalnız başına mahalle içerisinde ilerlediğini tespit etti.

Kentte şiddetli yağmur nedeniyle çocuğun sığınmış olabileceği yerlere yoğunlaşan ekipler, Abdurrahman Eker'i bir şirkete ait depoda buldu.

Polis ve AFAD ekiplerince ailesine teslim edilen çocuğun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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