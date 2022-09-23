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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi personelinden kan bağışı

AA

Kayseri Büyükşehir Belediyesi personelinden kan bağışı

KAYSERİ (AA) - Kayseri Büyükşehir Belediyesi personeli, Erciyes Üniversitesi Hastaneleri Kan Merkezi'nin başlattığı kampanyada kan bağışında bulundu.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, çalışanlar, belediyenin başkanlık girişinde kurulan stantlarda kan testi ve tansiyon ölçümü yaptırdı.

İşlemleri tamamlanan bağışçılar daha sonra kan verme noktalarına geçerek, kan bağışında bulundu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen ERÜ Kan Merkezi Donör Kazanım Merkezi uzmanı Fatih Bolat, 2007 yılından bu tarafa Erciyes Üniversitesi Kan Merkezi olarak, kan bağışı etkinliği düzenlediklerini, kampanyalarına Büyükşehir Belediyesi personelinin her yıl katkı sağladığını belirtti.

Bu sene katılımın daha fazla olduğunu aktaran Bolat, "Başta Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç olmak üzere, tüm Büyükşehir Belediyesi ailesine gösterdikleri yoğun ilgiden dolayı çok teşekkür ediyoruz. Biz şunu biliyoruz ki, kan acil değil, gerekli bir ihtiyaç. Herkesi kan bağışlamaya davet ediyoruz." ifadelerini kullandı.

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