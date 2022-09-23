Kayseri'den kısa kısa

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KAYSERİ (AA) - Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Sayıştay Başkanı Metin Yener ile 6. Daire Başkanı Rafet Doğan'ı makamında ağırladı.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Başkan Büyükkılıç, Sayıştay Başkanı Metin Yener, Sayıştay 6. Daire Başkanı Rafet Doğan ve beraberindekileri başkanlık makamında ağırladı.

Başkan Büyükkılıç, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Sayıştay Başkanı Metin Yener'i ticaretin merkezi ve 6 bin yıllık tarihi geçmişi olan Kayseri'de ağırlamaktan mutlu olduğunu belirtti.

Kentte yürütülen önemli çalışmalara ilişkin bilgiler de veren Büyükkılıç, Başkan Yener'e görevinde başarı diledi.

Sayıştay Başkanı Yener de Başkan Büyükkılıç’a misafirperverliğinden dolayı teşekkürlerini ileterek, çalışmalarında başarı diledi.

Ziyarete, Kayseri Valisi Gökmen Çiçek ile AK Parti Kayseri Milletvekili Taner Yıldız da katıldı.

- Belsin'de 20 bin metrekare alan yeşillendirilecek

Melikgazi Belediyesi, Belsin bölgesine 20 bin metrekare yeşil alan kazandıracak.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Belsin'de 20 farklı noktada içerisinde yeşil alanları, egzersiz-oturma alanları, yürüyüş parkuru ile spor sahalarının yer alacağı yeni park çalışmaları yapılacak.

Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, "İlçemizde yeşil alan ve park sayısını artırıyoruz. Nefes alabilecek mekanlar bizler için önemli. 20 noktada yaklaşık 20 bin metrekare yeşil alan ile daha yeşil bir Melikgazi olacak. Parklarımızı yaparken çevre düzenlemesine de önem veriyoruz. Bu kapsamda Belsin bölgesinde yaklaşık 35 bin metrekare çevre düzenlemesi çalışmamız bulunuyor. Melikgazi’mize değer katacak ve sosyal hayatı canlandıracak hizmetlerimize devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

- Melikgazi Belediyesi öğrencilere sıfır atık eğitimi verdi

Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, 7. sınıf öğrencilerine sıfır atık eğitimi verildiğini bildirdi.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Bünyan, Develi, Talas ve Melikgazi ilçelerindeki okullardan katılan 7. sınıf öğrencilerine sıfır atık eğitimi verildi.

Melikgazi Belediyesi Geri Dönüşüm Tesisleri'nin öğrencilere okul gibi eğitim verdiğini, burada aynı zamanda uygulamalı bilgilendirildiklerini aktaran Başkan Palancıoğlu, şunları kaydetti:

"Melikgazi'miz birçok alanda olduğu gibi geri dönüşüm konusunda da örnek ve referans olmaya devam ediyor. TÜBİTAK 4004 Doğa Eğitimi ve Bilim Okulları kapsamında desteklenen ‘Araştırıyorum, Sorguluyorum, Bilimi Çok Seviyorum’ isimli projenin etkinliklerinden biri olarak okullarımız geri dönüşüm tesisimize ziyaret gerçekleştirdi. Tesisimiz bir eğitim yuvası gibi hizmet vererek öğrencilerimize katkı sunuyor."

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