Kayseri'de baba ve oğlunu öldüren 4 sanığa 37 yıl 6'şar ay hapis cezası

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KAYSERİ (AA) - Kayseri'de akraba ve komşu iki aile arasında alacak meselesi nedeniyle çıkan, baba ile oğlunun öldürüldüğü silahlı kavgaya ilişkin davada tutuklu 4 sanık, 37 yıl 6'şar ay hapis cezasına çarptırıldı.

4. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmada tutuklu sanıklar A.D, E.D, F.D. ve U.D. ile taraf avukatları hazır bulundu, tutuksuz yargılanan A.D, H.D ve H.L.D. Antalya Adliyesinde Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla duruşmaya katıldı.

Gömüden çıkarıldığı öne sürülen 4 kilogram altın nedeniyle aralarında husumet bulunan ve 250 bin lira alacağını isteyen İ.B. ile oğlu Y.A'yı silahlı kavgada öldürdükleri iddiasıyla yargılanan sanıklar, savunmalarında suçlamaları reddederek beraat ve tahliyelerini talep etti.

Ölenlerin yakınları da adalete güvendiklerini belirterek tüm sanıkların en ağır cezayı almalarını istedi.

Mahkeme heyeti, sanıklar F.D, E.D. A.D. ve U.D.'yi, Y.A'ya karşı eylemlerinden dolayı "kasten öldürme" suçundan 25'er yıl, İ.B. için ise aynı suçtan 12 yıl 6'şar ay olmak üzere toplam 37 yıl 6'şar ay hapis cezasına çarptırarak tutukluluklarının devamına karar verdi.

Heyet, tutuksuz sanıkların ise beraatine hükmetti.

- Olay

İddiaya göre, 26 Mayıs 2021'de merkez Kocasinan ilçesi Buğdaylı Mahallesi'nde E.D. ve H.L.D, aralarında alacak meselesi nedeniyle husumet bulunan akraba ve komşuları İ.A'nın evine gelmiş, çıkan kavgada tabancayla ateş açılması sonucu Y.A. olay yerinde yaşamını yitirmiş, yaralanan babası İ.B. kaldırıldığı hastanede 28 Mayıs 2021'de hayatını kaybetmişti.

Olayla ilgili gözaltına alınan 7 şüpheliden 4'ü tutuklanmış, 3'ü adli kontrol kararıyla serbest bırakılmıştı.

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