Kayseri'de hayırsever işbirliğiyle yaptırılan anaokulu hizmete açıldı

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KAYSERİ (AA) - Kayseri'de Talas Belediyesi ve hayırsever işbirliğiyle yaptırılan anaokulunun açılışı gerçekleştirildi.

Mevlana Mahallesi Turgut Özal Caddesi'nde, mülkiyeti Talas Belediyesine ait 1500 metrekarelik alan üzerine, Hatice-İzzet Bayraktar tarafından yaptırılan 6 derslikli Hikmet Cıngıllı Anaokulu törenle açıldı.

Törende gösteri yapan anaokulu öğrencileri daha sonra hayırseverler ile hatıra fotoğrafı çektirdi.

Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, hayırseverlere katkılarından dolayı teşekkür ederek, okulun öğrencilerin eğitimine katkı sağlayacağını söyledi.

Geleceğin eğitimle aydınlanacağını vurgulayan Yalçın, "Kayseri'nin, bu hayırseverlik konusundaki özelliği ve hassasiyeti Türkiye'de bir numara. Kendilerine, bütün hayırseverlerimize teşekkür ediyoruz. Kayseri'deki belediyeler olarak vatandaşlarımızın hayatını kolaylaştırmak adına çok fazla hizmet etmeye gayret ediyoruz." diye konuştu.

Kaymakam Yaşar Dönmez de ilçeye yapılan hayrın kendilerini oldukça mutlu ettiğini söyledi.

Konuşmaların ardından kurdele kesilerek okul hizmete açıldı.



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