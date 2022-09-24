Futbol: Hazırlık maçı

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KAYSERİ (AA) - Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Yukatel Kayserispor, hazırlık maçında Bitexen Giresunspor ile golsüz berabere kaldı.

Kayserispor, kulüp tesislerindeki hazırlık karşılaşmasında Bitexen Giresunspor'u konuk etti.

İlk yarısında takımların üstünlük sağlayamadığı karşılaşma, ikinci yarıda da gol olmayınca 0-0 beraberlikle bitti.

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