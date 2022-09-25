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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Melikgazi Belediyesi, İklim ve Enerji Eylem Planı oluşturacak

AA

Melikgazi Belediyesi, İklim ve Enerji Eylem Planı oluşturacak

KAYSERİ (AA) - Melikgazi Belediyesi, "Avrupa Birliği Belediye Başkanları İklim ve Enerji Sözleşmesi"ni Kayseri'de imzalayan ilk belediye oldu.

Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, yaptığı yazılı açıklamada, Avrupa Birliği Belediye Başkanları İklim ve Enerji Sözleşmesi'nin AB iklim ve enerji hedeflerini uygulamaya gönüllü olarak bir araya gelen belediye başkanlarının oluşturduğu platform olduğunu belirtti.

Platformun enerji ve iklim eylemi konusunda yerel yöneticileri bir araya getirip çok paydaşlı harekete geçme, teknik ve metodolojik destekten faydalanma imkanı verdiğini aktaran Palancıoğlu, şunları kaydetti:

"Sözleşme, iklim değişikliğinin etkilerini azaltma adına Melikgazi'de karbon emisyon oranlarını düşürme, temiz enerji kullanımını artırma, 2050 yılına kadar iklim nötr hedefine ulaşma konularında çalışmalara uluslararası destek sağlayacak. Avrupa'da 53 ülkeden 11 bin 77 belediye tarafından imzalanan sözleşmeye ülkemizde 9 büyükşehir belediyesi, 33 il ve ilçe belediyesi imza atmıştır. Sözleşme gereği Melikgazi ilçemiz için İklim ve Enerji Eylem Planı (SECAP) oluşturulacak, iklim ve enerji konularında önemli projeler hayata geçireceğiz."


Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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