Büyükkılıç, İtfaiye Haftası'nı kutladı

KAYSERİ (AA) - Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, 25 Eylül-1 Ekim tarihleri arasında kutlanan İtfaiye Haftası dolayısıyla mesaj yayımladı.

Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı'nda fedakarca emek veren tüm personelin, gece gündüz demeden çalıştıklarını ifade eden Başkan Büyükkılıç, mesajında, itfaiye personelinin, vatandaşların can ve mal güvenliğini korumak için kimi zaman kendi canlarını hiçe saydıklarını belirtti.

Kayseri'de mesai mefhumu gözetmeksizin, doğal afetlerde, arama kurtarma çalışmalarında çalışan itfaiye personeline teşekkür eden Büyükkılıç, mesajında ifadeleri kullandı:



"Vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğini korumak adına gecesini gündüzüne katıp, her koşulda çalışmalarına devam ediyorlar. Sadece kentimizde değil, kentimizin dışında başka şehirlerde de yaşanan olumsuzluklara gidiyorlar. Allah sizlerden razı olsun. Gayretleri ile yüz akımız oluyorlar. Büyükşehir Belediye İtfaiye Daire Başkanlığının eğitim alanında gerekli çalışmaları her zaman yaptıklarını belirtmek isterim. Hem değerli daire başkanı hem buradaki amirler eğitim boyutunda gerekli her çalışmayı da sürdürüyor."



