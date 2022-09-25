Kayseri'de firari hükümlü yakalandı

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KAYSERİ (AA) - Kayseri'de hakkında 20 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunanların yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

Ekipler, "hırsızlık, mala zarar verme ve kasten yaralama" suçlarından 20 yıl kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan M.K'nin kent merkezinde saklandığı adresi tespit etti.

Adrese düzenlenen operasyonda yakalanan hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine konuldu.

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