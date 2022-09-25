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Rize'de trafik kazasında şehit olan uzman çavuşun cenazesi Kayseri'ye getirildi

AA

Rize'de trafik kazasında şehit olan uzman çavuşun cenazesi Kayseri'ye getirildi

KAYSERİ (AA) - Rize'de görevi sırasında kamyonetin çarpması sonucu şehit olan Uzman Çavuş Osman Özsoy'un (30) cenazesi, memleketi Kayseri'ye getirildi.

Rize Jandarma Komutanlığı önündeki törenin ardından askeri uçakla Kayseri Havalimanı'na getirilen şehit için Kayseri 12'nci Hava Ulaştırma Ana Üst Komutanlığı'nda tören düzenlendi.

Şehidin Türk bayrağına sarılı tabutu, silah arkadaşları tarafından uçaktan alınarak cenaze aracına konuldu.

Hatice Özsoy, törene şehit eşinin üniformasıyla katıldı.

Özsoy'un cenazesi, yarın Develi ilçesine bağlı Kılıçkaya köyünde toprağa verilecek.

Özsoy, görev yaptığı İyidere İlçe Jandarma Komutanlığı önünde dün aracı arızalan kişiye yardım ederken kamyonetin çarpması sonucu ağır yaralanmış, kaldırıldığı hastanede şehit olmuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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