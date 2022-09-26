Kayseri'de yakalanan hırsızlık şüphelisi 8 kişiden 2'si tutuklandı

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KAYSERİ (AA) - Kayseri'de 10 hırsızlık olayının faili oldukları iddiasıyla gözaltına alınan 8 şüpheliden 2'sinin tutuklanmasına karar verildi.



Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği, kentte meydana gelen hırsızlık olaylarının faillerinin yakalanabilmesi için çalışma yaptı.

Bu kapsamda, belirlenen adreslere operasyon düzenleyen ekipler, 10 hırsızlık olayının şüphelisi olduğu iddia edilen 8 kişiyi yakaladı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adli mercilere sevk edilen şüphelilerden 2'si tutuklandı.

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